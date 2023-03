Sindy Krause gibt am Markt Müllsäcke an die Teilnehmer aus.

Nachterstedt/MZ - Am Brunnen vor dem Rathaus in Nachterstedt liegen Laubrechen und Harken. Sindy Krause verteilt große blaue Müllsäcke. Handschuhe liegen bereit. Die hölzernen Stangen eines alten Kinderzeltes hat Frank Wöhler zu Müllstechern umfunktioniert, um sich mit seiner Frau bei der folgenden Freizeittätigkeit nicht dauernd bücken zu müssen. Wie in jedem Jahr hat am Sonnabend die Interessengemeinschaft Lebenswertes Nachterstedt zum Frühjahrsputz eingeladen.