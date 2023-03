Der Nachterstedter Gärtnermeister Joachim Hoffmann will sein Wissen weitergeben, wie Obst und Gemüse auch an kleinen Orten und nachhaltig gedeihen. Welche Ratschläge er Selbstversorgern gibt.

Nachterstedt/MZ - Kann man Gurken, Tomaten und Salat auch in kleinen Gärten und in Blumentöpfen ziehen? Was muss dabei beachtet werden, damit die Pflanzen gut gedeihen? Antworten auf diese Fragen gab es beim kostenlosen Seminar „Obst und Gemüse für Einsteiger mit minimalem Einsatz“, zu dem sich am Wochenende einige in Arbeitssachen gekleidete Familien in der Nachterstedter Firma Gartenbau Hoffmann eingefunden haben.