Am Familiensamstag gibt es in Nachterstedt viele Angebote für die jüngsten Gäste: Christa Maywald zeigt Darla das Klöppeln.

Nachterstedt/MZ - Wenn der Brunnen hübsch geschmückt ist, aus dem Bierwagen vorm Dorfgemeinschaftshaus kühle Getränke ausgeschenkt werden, Pommes- und Bratwurstduft in der Luft liegt und Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Losbuden in der Lindenstraße aufbauen, dann ist Vereins- und Brunnenfest in Nachterstedt. Unter dem Motto „Ob Schlager, Reggae oder Rock’n’ Roll – wir finden alles toll“ wird am vergangenen Wochenende ein abwechslungsreiches Programm geboten.