Nachterstedter Brunnenfest kann kommen

Nachterstedt/MZ - Nein, dieses Mal konnten sie sich nicht entscheiden, schildert Andrea Hammermann die Ausgangssituation. Und so wird 2022 nicht nur ein Bild das Plakat für das Nachterstedter Vereins- und Brunnenfest zieren, sondern gleich alle. „Es kommt immer gut an, dass wir in den Schulen einen Plakatwettbewerb ausschreiben“, weiß die Vorsitzende des Nachterstedter Festausschusses, der aus Vertretern sämtlicher Vereine im Ort besteht und den Wettstreit in diesem Jahr in der Seelandschule ausgerufen hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<