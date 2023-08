Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nachterstedt/MZ - Am 3. September von 10 bis 15 Uhr ist es wieder so weit. Dann wird sich ganz Nachterstedt in einen riesigen Flohmarkt verwandeln. „Das Besondere daran: Wir haben das erste Mal eine digitale Karte, auf der sämtliche Haushalte verzeichnet sind, die sich am Verkauf beteiligen“, erzählt Organisatorin Sindy Krause. „Dann müssen wir nicht mehr so viel Papier ausdrucken, was auch gut für die Umwelt ist“, findet sie. Geholfen habe ihr jemand aus dem Ort, der Erfahrung damit habe. „Innerhalb von fünf Minuten war die Karte fertig.“ Der QR-Code dafür ist unter anderem auf der Facebook-Seite von Sindy Krause zu finden.