Nachtclub „Stammheim“ eröffnet in Aschersleben

Aschersleben/MZ - „Wir wollen etwas anderes spielen als das, was man immer und überall hört“, beschreibt Thomas Kiel das Musikkonzept im Stammheim, dem neuen Nachtclub in Aschersleben. Gemeinsam mit seiner Partnerin Beatrix Dolg will er am heutigen Sonnabendabend die große Eröffnungsparty steigen lassen.

