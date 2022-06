Nächste Ausbaustufe am Hoymer Kultur- und Freizeitzentrum

Am neuen Gemeinschaftshaus in Hoym geht die Sanierung weiter voran.

Hoym/MZ - Die Innenräume sind ausgebaut. Es gibt neue Toiletten, eine kleine Küche. Auf den bequemen, in unterschiedlichen Farben gehaltenen Stühlen haben bereits Ortschafts- und Stadträte bei ihren Sitzungen gesessen. Und mit „Hoym bewegt sich“ stand sogar schon die erste größere Veranstaltung ins Haus. Gerade füllt sich das GHH-KUF.24 - das Hoymer Gemeinschaftshaus - so nach und nach mit Leben, da gibt es bereits die nächsten Sanierungspläne. „Wir wollen ab diesem Juli die Fassade dämmen und in einem dritten Bauabschnitt das Pappdach ersetzen“, kündigt Dieter Kienast an.