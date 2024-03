Der HC Aschersleben wird am Sonnabend im Punktspiel der Mitteldeutschen Oberliga vom HC Glauchau-Meerane gefordert. In den beiden letzten Duellen jubelten die Sachsen.

Nach zwei Niederlagen in Folge soll für Ascherslebener Krokodile ein Sieg her

Aschersleben/MZ - Die Handballer aus Aschersleben wollen im Punktspiel am Sonnabend gegen den HC Glauchau-Meerane nach zwei Niederlagen in Folge in der Mitteldeutschen Oberliga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. HCA-Trainer Martin Wartmann hält den Kontrahenten aus dem Landkreis Zwickau für „einen der unbequemsten der Liga“. Hinter dem Einsatz mehrerer Akteure steht noch ein dickes Fragezeichen. So ist es nicht ausgeschlossen, dass sich der Trainer das Trikot überstreift und auf der Spielfläche agiert. „Ich bin fit.“