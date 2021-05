Mehringen - Nach der Amokfahrt mit einem gestohlenen Radlader am Samstag in Mehringen wird gegen den 38-jährigen Tatverdächtige wegen einer versuchten Tötung ermittelt. Er ist in ein Landeskrankenhaus eingewiesen worden. Das hat heute die Polizeiinspektion Magdeburg mitgeteilt. Inzwischen ist mehr zum Ausmaß der Tat bekannt: So hatte der Mann die Schaufel des Radladers gezielt auf die Tür eines Autos zugesteuert, in dem sich eine 58-Jährige mit ihren drei Enkelkindern befand. „Die Fahrerin konnte noch rechtzeitig ausweichen“, so die Polizei. Die Baggerschaufel beschädigte nur das Auto, die Insassen blieben unverletzt.

Am Samstag hatte der Mann gegen 15:20 Uhr in Mehringen einen Radlader gestohlen und nach dem Angriff auf das Auto der Frau noch weitere Fahrzeuge sowie Häuser und Strommasten beschädigt. Auf dem Grundstück eines 58-Jährigen zerstörte er teilweise die Garage und fuhr direkt auf den Eigentümer zu. Auch dieser konnte ausweichen und blieb unverletzt. Ein Zeuge griff schließlich ein und beendete die Fahrt, der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde heute dem zuständigen Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Anschließend wurde er in einem Landeskrankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen dauern an. (mz)