Nach versuchter Vergewaltigung in Aschersleben: Warum Prozess am Landgericht vertagt wird

Am Landgericht Magdeburg wurde ein Prozess wegen versuchter Vergewaltigung gegen einen 30-Jährigen eröffnet. Doch die Verhandlung musste vertagt werden.

Aschersleben/Magdeburg/MZ - Bereits sieben Jahre ist der Vorfall her, doch das Opfer von damals wird nun erneut mit den Ereignissen konfrontiert. Denn am Landgericht Magdeburg ist am gestrigen Mittwoch der Prozess gegen einen heute 30-jährigen Mann eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vor.