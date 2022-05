Nach Verkehrsgefährdung zwischen Aschersleben und Winningen sucht die Polizei Zeugen

Aschersleben/MZ - Die Polizei sucht nach Zeugen im Fall einer Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung - und das gleich in zwei Fällen, die sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ereignet haben. Am 27. April gegen 15.35 Uhr wollte ein weißer Skoda auf der B 180 zwischen Aschersleben und Winningen einen Lkw überholen. Dabei soll er mindestens einen Meter auf der Gegenfahrbahn gefahren sein, so dass eine entgegenkommende Fahrerin stark bremsen und ausweichen musste. Die Fahrerin erkannte das Kennzeichen.

Am nächsten Morgen gegen 5.50 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall - allerdings in der Gegenrichtung. Auch hier befanden sich mehrere Fahrzeuge hinter einem Lkw und warten auf ihre Chance zum Überholen. Ein Pkw befuhr dabei zum Teil die Gegenfahrbahn, so dass eine Autofahrerin fast bis zum Stillstand bremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Kennzeichen und Fahrzeug waren dasselbe wie beim Geschehen am Tag zuvor.

Zeugen werden gebeten, sich unter 03471/3790 zu melden.