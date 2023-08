Am Tunnelausgang des Ascherslebener Bahnhofs wurde am Mittwochmittag ein Mann überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aschersleben/MZ - Am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, wurde ein 48-jähriger Mann hinter dem Ascherslebener Bahnhof durch einen Unbekannten überfallen, so teilt die Polizei des Salzlandkreises mit. Der Täter sprach den Geschädigten im Bereich der Bänke, auf Höhe des Tunnelausgangs zur Oststraße, in gebrochenem Deutsch an und forderte Geld.

Der 48-Jährige verneinte, woraufhin er zu Boden gestoßen und ihm die Brieftasche aus seiner Hosentasche entrissen wurde. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben: etwa 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, sportliches, muskulöses Erscheinungsbild.

Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck auf der Brust, sowie eine dreiviertellange dunkle ausgewaschene Hose, dunkle Schuhe und ein dunkles Basecap, welches er mit dem Schirm nach hinten trug.

Hinweise zur Tat, dem vermeintlichen Täter oder dem Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.