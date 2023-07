Sport Nach Sprint-WM zu Alpe d’Huez: Ascherslebener Triathlet will in Frankreich an den Start gehen

Trotz Problemen mit dem Fuß ist der Ascherslebener Triathlet Steffen Fleischer bei der Sprint-WM in Hamburg an den Start gegangen. In der kommenden Woche folgt das nächste Highlight: der Alpe d'Huez-Triathlon in Frankreich.