Nach dem Brand zweier Einfamilienhäuser in Westdorf war Kritik an der Löschwassersituation laut geworden.

Aschersleben/Westdorf/MZ - Der Brand zweier Einfamilienhäuser in Westdorf am 16. Juli hat die Stadt Aschersleben veranlasst, die Löschwasserversorgung in dem Ortsteil noch einmal genauer zu betrachten. So hat es bereits ein Treffen des Ortschaftsrates Westdorf, der örtlichen Wehrleitung, der Stadt sowie von Vertretern des Trinkwasserversorgers Midewa unter der Leitung von Oberbürgermeister Steffen Amme gegeben.