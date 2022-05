Nach Schlägerei auf Ascherslebener Herrenbreite: Geld und Handy weg

Aschersleben/MZ - Zu einer Schlägerei ist die Polizei am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr auf die Herrenbreite in Aschersleben gerufen worden. Die Beamten trafen einen 37-jährigen Mann mit Verletzungen im Gesicht an. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Er gab an, von mindestens zehn jungen Leuten zwischen 15 und 18 Jahren zusammengeschlagen worden zu sein. Zudem seien ihm Bargeld und Handy abgenommen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 03471/3790