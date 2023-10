Nach einem räuberischen Diebstahl in Aschersleben leitet die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Täter ein und bekam dabei Unterstützung aus der Luft. Was passiert war.

Nach räuberischem Diebstahl in Aschersleben klicken die Handschellen

Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte die Polizei in Aschersleben einen Täter nach räuberischem Diebstahl stellen.

Aschersleben/MZ - Am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, kam es in einem Discounter in der Ascherslebener Heinrichstraße zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem der Täter anschließend die Flucht ergriff.