Nach Pfingsten wieder alle an Bord

Aschersleben - Nachdem die Eltern in Aschersleben ihre Kinder lange Zeit nur in eine Notbetreuung schicken konnten, normalisiert sich die Situation wieder. Seit einer Woche können wieder alle Kinder kommen. „Nach den Ferien wird sich die gesamte Situation wieder stabilisieren. Das heißt, wir bewegen uns kontinuierlich auf eine 100-prozentige Auslastung zu“, teilte Stadtsprecherin Annett Krake mit. Rund 70 Prozent der Kinder hatten die Einrichtungen in den letzten Monaten über die Notbetreuung besucht, berichtet sie für die städtischen Einrichtungen. Eine Gruppe von Krippenkindern in einer Einrichtung in Mehringen befindet sich derzeit in Quarantäne, sagte sie Ende der letzten Woche.

Elternbeiträge müssen bei Besuch wieder gezahlt werden

Natürlich müssen dann auch wieder Elternbeiträge gezahlt werden, wenn die Kinder die Einrichtungen besuchen. Das Land hatte aber immerhin den Weg frei gemacht, um auch in den Monaten Mai und Juni Eltern, deren Kinder von angeordneten Kita- und Hortschließungen betroffen sind, die Beiträge zu erstatten, weiß die Stadtsprecherin.

Analog zu den Regelungen für Mai 2020 sowie Januar und Februar 2021 erstattet das Land den Gemeinden die durch die Schließung der Kitas entstehenden Einnahmeausfälle, obwohl die Schließung durch eine Bundesnotbremse und nicht durch eine Landesregelung verordnet wurde, weist Annett Krake auf eine Aussage des Landes hin.

Das Land unterstützt mit der Regelung Eltern, die ihre Kinder aufgrund von Kita- und Hortschließungen zu Hause betreuen müssen oder freiwillig selbst betreuen und in den Monaten Mai und Juni keine Notbetreuung in Anspruch nehmen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Dies gelte, wenn die Schließung der Einrichtung mehr als 14 Kalendertage in einem Kalendermonat andauert. (mz)