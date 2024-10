Handball-Regionalliga Nach Niederlage gegen Oebisfelde: HC Aschersleben will beim EHV Aue II ein anderes Gesicht zeigen

Die Handballer der Aschersleben Alligators treffen am Sonntag in der Regionalliga auf den EHV Aue II. Nach der jüngsten Niederlage gegen Oebisfelde will die Mannschaft auf die Erfolgsspur zurückfinden.