Ramona Krause aus Winningen hat nach dem Großbrand bei ihren Nachbarn am 20. Oktober Schäden an zwei ihrer Gebäude. Hilfe wurde ihr angekündigt, doch nichts passiert. Was die Stadt Aschersleben dazu sagt.

Beim Brand in der Dorfstraße in Winningen sind auch die Scheunen von Ramona Krause beschädigt worden.

Winningen/MZ - In der Walter-Rathenau-Straße in Winningen liegt Brandgeruch in der Luft. Dabei ist es rund eine Woche her, dass ein paar Meter weiter eine Werkstatt in der Dorfstraße in Flammen aufgegangen ist und von der Feuerwehr aufwendig gelöscht werden musste. Nicht nur das ursprüngliche Werkstattgebäude hatte gebrannt. Die Flammen griffen auch auf mehrere benachbarte Nutzgebäude über.