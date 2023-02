Der in Deutschland gut integrierte Zoumana Fofana ist bei der Agens Baugesellschaft beschäftigt und hat zum Beispiel bei Stemmarbeiten am Schulzentrum Staßfurt Nord geholfen.

Hoym/MZ - Der 21-jährige Zoumana Fofana, der vor fast fünf Jahren nach seiner Flucht von der Elfenbeinküste nach Gatersleben gekommen war und in Hoym einen festen Job und eine neue Heimat gefunden hatte, ist durch eine freiwillige Ausreise seiner Abschiebung zuvorgekommen. Er war am 19. Januar in der Ausländerbehörde in Bernburg, wo er sich regelmäßig meldet, von drei Polizeibeamten festgenommen worden. Sein Asylantrag war bereits 2021 abgelehnt worden und er damit ausreisepflichtig.