Nach einem Jahr Pause kommen in Aschersleben 300 Besucher zur Halloweenführung

Aschersleben/MZ - Grimmig aussehende Gesichter oder Tiermotive leuchten im Dunkeln des Samstagabends aus 41 liebevoll gestalteten ausgehöhlten Kürbissen. Es ist Halloween im Ascherslebener Zoo.

Die Wege sind mit über 100 weiteren Lichtern, Ölfackeln und Girlanden beleuchtet. Gruselig schön geschminkte Wesen, hinter denen sich Mitglieder des Zoofördervereins verbergen, haben sie aufgestellt, entzündet und harren der Besucher des Halloweenfestes, das nach einem Jahr Pause wieder stattfindet. „Wegen Corona mussten die Feuershow und Musik leider ausfallen“, bedauert Vereinschef Gerhard Müller.

„Man geht heute nicht auf fachliche Dinge, sondern eher auf die Mythologie der Tiere ein“

Sonst kamen 400 bis 500 Besucher, diesmal werden am Abend 300 gezählt. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele zur Führung kommen“, gesteht Zoochef Alexander Beck. „Man geht heute nicht auf fachliche Dinge, sondern eher auf die Mythologie der Tiere ein“, sagt er. Und so erklärt er beispielsweise, dass in der Schweiz nach dem Hausbau einst eine Katze durch das Haus gejagt wurde, damit die das Böse mitnimmt.

„Tiger gelten in der Mythologie schon immer als stark, selbstbewusst und als Kämpfer“, weiß Beck und weist auf die Nachteile hin, weil Tiger deshalb gejagt wurden, damit sich Herrscher mit ihren Fellen schmücken konnten. „Es gibt heute noch Menschen, die Felle als Statussymbolhaben möchten“, erinnert der Zoochef.

Drei große Baustellen

An dem durch eine umgestürzte Buche beim Sturmtief Ignatz in der Woche zuvor zerstörten Gehege der Ozelots erklärt Alexander Beck, dass dessen Neuaufbau warten muss. „Wir haben drei große Baustellen: den Tigerpfad, den Aussichtspunkt bei den Zebras und das Winterquartier unserer Landschildkröten. Unsere Handwerker können nicht mehr als arbeiten“, bittet er um Verständnis.

Die Milane und einige der Katzen sind trotz der Dunkelheit zu sehen, weil ihre Areale beleuchtet sind. Besonders gut kommt das neue Haus von Sambesi an. Der weiße Löwe liegt direkt vor der großen Glasscheibe und beobachtet neugierig die seltsam geschminkten Gestalten vor seiner Glasscheibe. Fast schon so, als wäre er heute der interessierte Gast.

Ein ganz anderes Erleben

„Ich finde es immer schön hier. Erst die Lichterwelten und nun Halloween, das ist mal ein ganz anderes Erleben“, findet Doreen Seeger, die mit Norman Geißler schön verkleidet unterwegs ist. „Für die Kinder ist es toll!“ Nadine Wieczorek ist mit ihren Kindern Charlene und Jack aus Siersleben gekommen. Sie seien schon mal zu Halloween im Hallenser Zoo gewesen, doch dieses Jahr wäre dort nichts, erfuhren sie. Auf der Suche nach einer Alternative stießen sie auf Aschersleben. „Wir finden es prima, dass was gemacht wird“, betonen auch Katrin und Lutz Hertling, die mit Enkel Milan gekommen sind, begeistert.

Das Flair ist wieder den Ascherslebener Zoofreunden zu verdanken. Schon eine Woche zuvor haben sie am Sonntag sieben Stunden lang die Kürbisse geschnitzt. „Zu Hause mache ich das nicht mehr“, gesteht Gerhard Müller. Linda Bünger hat wieder alle Mitglieder des Vereins geschminkt. „Ich habe mir ein Foto au Pinterest ausgesucht“, berichtet Lara Hilscher zu ihren wunderbar geschminkten Gesicht. Mit ihrer Schwester Pia wollte sie wieder einige Besucher etwas erschrecken.

Die Ehrung des schönsten Kostüms der Gäste ist diesmal nicht ach der Führung möglich. Wegen Corona wird lediglich online abgestimmt. Am Zoowärterhäuschen ist eine Fotostation aufgebaut, so dass die Eltern ihren Nachwuchs gleich selbst fotografieren und das Bild dann hochladen können. „Wir haben viel Lob bekommen“, berichtet Alexander Beck am Sonntag. Insgesamt seien aber zu wenig Leute da gewesen. „Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder normal läuft.“