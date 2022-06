Nach der Fertigstellung der Angerstraße wird in Mehringen weitergebaut

In der Alten Bahnhofstraße in Mehringen läuft derzeit der Straßenbau.

Mehringen/MZ - Kaum, dass die Angerstraße in Mehringen feierlich übergeben wurde, wird an der Verlängerung in Richtung Bahnhof bereits weitergebaut. Die Stadt Aschersleben erfüllt weitere Punkte des Gebietsänderungsvertrages. „Mehringen ist zurzeit unser Straßen- und Brückenbauzentrum“, hatte Oberbürgermeister Andreas Michelmann bei der Übergabe der Angerstraße Ende April auch mit Blick auf die Wipperstegbrücke gesagt.