Nach der Coronazeit: Tierheim Aschersleben konnte mehr Problemfälle vermitteln

Aschersleben/MZ - Hatten die Menschen durch Home-Office und Homeschooling mehr Zeit für ihre Tiere? Offensichtlich ja. „Wir hatten weniger Fundtiere, zumindest bei den Hunden“, bestätigt Silvia Rupkalwies, die Leiterin des Ascherslebener Tierheims, die durchaus einen Zusammenhang sieht. „Es ist ein Zeichen, dass die Leute mehr Zeit hatten, sich mit ihren Tieren zu befassen.“

So langsam kämen aber wieder mehr Hunde in die Einrichtung. „Weniger durch private Leute, mehr durch das Veterinäramt, das bei groben Missständen Tiere beschlagnahmt“, erklärt auch Veronika Brückner, Chefin des Tierschutzvereins. So etwa ein Rottweiler oder die drei Labradorwelpen, die nun versteigert werden sollen.

Tierheim Aschersleben hat überdurchschnittlich viele junge Katzen im Haus

„In den letzten Wochen haben wir sieben Hunde bekommen, eine Katze und ein Kaninchen“, zählt die Tierheimchefin auf. „Manche sind nur vorübergehend hier untergebracht, andere können an neue Besitzer vermittelt werden.“ Derzeit leben 13 Hunde im Tierheim. Darunter aber viele schlecht vermittelbare, weil sie teilweise alt und sehr pflegebedürftig sind. „Trotzdem konnten wir während Corona für etliche eine Familie finden“, sagt sie und berichtet von sechs Vermittlungen solch älterer Tiere. Schnellschüsse waren nicht dabei. Die Anbahnung erfolgte über eine längere Zeit. „So dass wir sicher sind, dass sie gut und dauerhaft im letzten Lebensabschnitt untergekommen sind.“

Katzen gibt es 30, davon 17 Jungtiere, die größtenteils noch nicht vermittlungsfähig sind. Plus 25 auf dem Gelände freilebende Tiere. „Was in diesem Jahr auffällt: Dass wir sehr viele junge Katzen haben“, sagt Silvia Rupkalwies und verweist auf oft noch ganz kleine, hilfebedürftige Katzenbabys oder hochtragenden Mütter, die im Tierheim abgegeben werden. Die Kleinen müssen dann erst einmal selbstständig werden und sich manchmal auch auskurieren, bevor sie wieder abgegeben werden können. Gerade gibt es ein paar junge Katzen, die schon so weit und auch gleich kastriert sind. Apropos kastrieren. Auch diese Aufgabe hat das Tierheim während der Corona-Zeit fortgeführt. Kastriert wurden in einem Jahr 137 freilebende Katzen, darunter 78 weibliche, um die Vermehrung einzudämmen.