Nach den Bränden am Dienstagabend in Aschersleben hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Dieser Containerplatz ging am Dienstagabend in Aschersleben komplett in Flammen auf.

Aschersleben/MZ - Am Dienstagabend kam es in Aschersleben gleich zu zwei Bränden. In der Bahnhofstraße brannte ein Gebüsch, was zwei Fenster im angrenzenden Mehrfamilienhaus in Mitleidenschaft zog.