Nach Autounfall in der Froser Straße: Verletzte Jugendliche stammen aus Aschersleben

Aschersleben/MZ - Bei dem etwas mysteriösen Verkehrsunfall in der Froser Straße in Aschersleben wurde am Sonnabend gegen 19 Uhr ein 15-Jähriger schwer und ein 16-Jähriger leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen kommen aus Aschersleben. Wie Doreen Günther, Pressesprecherin der Autobahnpolizei Sachsen-Anhalt, am Montag erklärte, sei das Fahrzeug in Höhe des Kieswerkes ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Am Sonntag hatte es keine Informationen zu Alter und Herkunft gegeben.

