Nach Amokfahrt in Drohndorf und Mehringen: „Der Schock sitzt tief“

Mehringen/Drohndorf - „Der Schock sitzt tief“, sagt Drohndorfs Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann über die Amokfahrt mit einem Radlader am Sonnabend, verübt von einem ehemaligen Mehringer. „Wir sind nur froh, dass bei der Irrfahrt niemand verletzt wurde.“ Der 38-jährige Tatverdächtige hat den Radlader aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Drohndorf gestohlen und im Ort ein Auto gerammt, in dem eine 58-jährige Frau mit ihren drei Enkelkindern saß. Die Fahrerin konnte noch rechtzeitig ausweichen. Der Amokfahrer rammte das Auto allerdings offenbar gezielt.

