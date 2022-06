Nach 20 Jahren werden erstmals wieder Güterzüge in Aschersleben auf die Schiene gebracht

Robin Heim (re.) und Tobias Sambill sehen sich die Baumstämme auf den Waggons an. Zweimal 1.600 Tonnen wurden in Aschersleben verladen.

Aschersleben/MZ - Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes an der Magdeburger Straße in Aschersleben sind quietschende Bremsen zu hören. Eine Rangierlok zieht eine lange Reihe mit Güterwaggons. Baumstämme ohne Ende. Sie sollen zu einem letztlich 540 Meter langen Güterzug zusammengefügt werden. In Zusammenarbeit mit der Salzland Rail Service GmbH (SRS) werden hier nach über 20 Jahren zum ersten Mal wieder Güter in Aschersleben auf die Schiene gebracht, hebt Vereinssprecher Robin Heim die Besonderheit hervor. „Oft ist es ja so, wenn einmal was weg ist, dann ist es für immer weg“, weiß er. Diesmal nicht.