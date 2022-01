MZ sucht die ältesten Führerscheine in Aschersleben und Umgebung

Aschersleben/MZ - Ob „Fleppe“, „Lappen“ oder „Pappe“: Der Führerschein hat verschiedene Namen. Doch völlig egal, welche Bezeichnung man für die Fahrerlaubnis bevorzugt, eines steht fest: Sie hat ein Verfallsdatum. Und das ist für viele schon bald erreicht.

Damit die Führerscheine künftig in der gesamten EU einheitlich und fälschungssicher sind, verlieren die alten Dokumente ihre Gültigkeit und müssen umgetauscht werden. Das Ganze erfolgt gestaffelt nach Jahrgängen. Wer in der Zeit von 1953 bis 1958 geboren wurde, muss sich in diesem Jahr darum kümmern, den rosafarbenen oder grauen „Lappen“ aus Papier durch eine der neuen, glänzenden Plastikkarten zu ersetzen. Um Missbrauch vorzubeugen, sollen die Dokumente zukünftig außerdem in einer Datenbank erfasst werden.

Aufschub bis 19. Juli

Genau genommen hätte der Umtausch der alten Papiere in diesem Jahr bereits erfolgen müssen, und zwar bis zum 19. Januar. Wer das bis jetzt noch nicht geschafft hat, dem bleibt in Sachsen-Anhalt allerdings eine Schonfrist, die noch bis zum 19. Juli dauert. So lange dürfen Fahrzeugführer hierzulande weiterhin mit den alten Dokumenten unterwegs sein, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Planmäßig bis zum 19. Januar 2023 haben Führerscheinbesitzer der Jahrgänge 1959 bis 1964 Zeit, um ihre Fahrerlaubnis auszuwechseln.

Der Umtausch erfolgt über eine Antragstellung bei der Fahrerlaubnisbehörde des Salzlandkreises. Zu den Unterlagen, die man dort für den Wechsel der Lizenz benötigt, gehören der Antrag auf Umstellung des Führerscheins, ein gültiger Personalausweis sowie eine aktuelle Meldebestätigung, ein Passfoto und der derzeitige Führerschein, heißt es auf der Website des Salzlandkreises.

