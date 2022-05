Mysteriöser Autounfall in Aschersleben beschäftigt Polizei und Rettungskräfte

Ein Jugendlicher wird am Wochenende nach der Kollision eines Opel mit einem Baum in der Froser Straße in eine Uniklinik geflogen. Drohnenstaffel und ein Hund suchen einen dritten Insassen.

Aschersleben/MZ - Ein etwas mysteriöser Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in der Froser Straße in Aschersleben hielt am Sonnabend ab 19.13 Uhr die Polizei, die Feuerwehr, den Rettungsdienst und später auch die Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) des Salzlandkreises und einen Fährtenhundeführer samt Vierbeiner in Atem.