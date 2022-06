Musiktraktor sorgt für gute Laune in Gatersleben

Gatersleben/MZ - Mit Flatterbändern, Luftballons und Frühlingsgrün bunt geschmückte Traktoren in allen möglichen Varianten und Größen waren am Pfingstwochenende auf dem Bäckerteich von Gatersleben aufgereiht, wo die Treckerfreunde des Seeland-Ortsteils zu einem kleinen Fest eingeladen hatten. Von hier aus startete am Sonnabendnachmittag der legendäre Musiktraktor durch den Ort, der mit Hilfe von eindrucksvollen Lautsprechern ausgelassene Musik unter die Leute brachte und so für gute Laune sorgte.

