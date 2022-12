Museum Aschersleben: Kinderbücher stehen im Mittelpunkt

„Immer wieder mittwochs ...“ liest Pfarrerin Anne Bremer ab 15 Uhr in der gemütlichen Leseecke des Ascherslebener Museums.

Aschersleben/MZ - Winterzeit ist Lesezeit! Was gibt es Schöneres, als bei einem tollen Buch den Alltag zu vergessen und in andere Welten abzutauchen. Kinderbücher erzählen doch die spannendsten Geschichten - von mutigen Helden, richtig bösen Fieslingen und fabelhaften Wesen. Das Ascherslebener Museum widmet sich in der aktuellen Sonderausstellung der Geschichte der Kinderliteratur.