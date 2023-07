„Erste Hilfe für Kulturgut“ Museum Aschersleben bekommt ein Notfallset

Wenn Rohre brechen oder Sturmschäden drohen, müssen die Sammlungen von Museen geschützt werden. Die Beratungsstelle Bestandserhaltung stattet deshalb Einrichtungen in Sachsen-Anhalt mit Notfallsets aus - so auch das Museum in Aschersleben.