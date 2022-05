Münchner Leguan hat neues zu Hause im Ascherslebener Zoo

Aschersleben/MZ - Er hatte es nicht leicht in seinem Leben. Und man sieht es dem Leguan an. Ein Überbiss durch falsche Ernährung. Eine kleine Geschwulst am Kiefer. Fehlende Krallen. „Und irgendwann hat er auch mal seinen Schwanz verloren - aber der wächst wieder nach“, sagt Alexander Beck. „Doch nun kann das Tier die letzten Jahre bei uns sein Gnadenbrot genießen“, meint der Leiter des Ascherslebener Zoos, in dem der Leguan jetzt untergekommen ist.

