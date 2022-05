Müll geht zwischen Aschersleben und Wilsleben in Flammen auf

Aschersleben/Wilsleben/tle - Gegen 21.00 Uhr erreichte am Sonntagabend die Ortsfeuerwehr Aschersleben ein Notruf. Was als Kleinbrand gemeldet war, entwickelte sich schnell zu einem Großeinsatz. Auf dem Gelände des Kreiswirtschaftsbetriebs an der Wilslebener Chaussee ging ein Gemischtmüllhaufen in Flammen auf. Die Brandursache ist bisher unklar.

