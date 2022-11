Auch in dieser Woche treffen sich mehrere Hundert Demonstrierende auf dem Ascherslebener Markt, um Kritik an der aktuellen politische Lage zu üben.

Zahlen von mehr als 2.000 Demonstrierende, wie hier am 5. Sepember, werden auf den Ascherslebener Montagsdemos schon seit Wochen nicht mehr erreicht.

Aschersleben/MZ - Bereits seit Anfang September treffen sich jeden Montag zahlreiche Menschen in Aschersleben, um gegen die aktuelle politische Lage zu demonstrieren. So auch in dieser Woche.