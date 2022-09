Mittelmeer-Feeling im Seeland: Kiwis und Feigen in Nachterstedt

Es wird immer wärmer und trockener. Was einheimische Pflanzen in Bedrängnis bringt, bereitet den Boden für Südländisches. Gärtner stehen mit Rat bei.

Gärtnermeister Joachim Hoffmann - hier inmitten von Kiwis - gibt Tipps, was jetzt gedeiht und wenig Wasser braucht.

Nachterstedt/MZ - „Das Klima hat sich erschreckend verändert“, spricht Joachim Hoffmann von Sommern voller Hitze und Trockenheit - auch wenn es in den vergangenen Tagen wieder etwas kühler war und ab und an mal regnete. Doch das reicht bei weitem nicht aus, um den Boden richtig zu durchnässen. Kein Wunder, dass der Gärtnermeister, der in Nachterstedt gemeinsam mit seinem Bruder Jürgen eine Gartenbaufirma betreibt, auch einen Teil seines Sortimentes umgestellt hat. Auf Pflanzen, die mit den neuen Herausforderungen besser zurechtkommen können.