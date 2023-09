Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Hermsdorf/MZ - Das ist mal eine Ansage. Der HC Aschersleben hat sein Auftaktspiel zur Mitteldeutschen Oberliga Handball beim SV Hermsdorf mit 29:20 gewonnen. Zur Pause lagen die Schützlinge von Martin Wartmann 13:10 in Front. Beste Werfer am Samstag waren Andreas Rojewski und Alexander Weber (je fünf Tore). Das erste Mal seit 2020 (damals 23:18 in Delitzsch) sind die Ascherslebener wieder mit einem Sieg in die Saison gestartet. Delitzsch ist am kommenden Samstag, 18 Uhr, der erste Heimgegner.