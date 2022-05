Mitteldeutsche Kammerphilharmonie spielt Himmelfahrt in Aschersleben

Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck spielt am Himmelfahrtstag in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Das Musikfest „Klänge im Raum“ macht am Himmelfahrtstag Station in Aschersleben. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck unter Leitung von Jan Michael Horstmann hat das zweite Konzert der Reihe unter den Titel „Im Frühlingswind“ gestellt. In einer musikalischen Europa-Reise sind Werke von Elgar, Waldteufel, Jaubert, Johann Strauß und vielen anderen zu hören.

Die 23 Musiker aus zwölf Ländern stehen nach eigenen Angaben bei jährlich mehr als 100 Gastspielen auf der Bühne. Ihr Repertoire reicht von Barock und Romantik bis zu Musik von Jazz bis Pop. Keinesfalls zu vergessen ist die Operette, denn die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie ist seit 1997 Veranstalter des „Schönebecker Operettensommers“ - eine Veranstaltung, die sich seither zu einem der größten Operettenfestivals in Deutschland entwickelt hat. Die „Klänge im Raum“ führen das Ensemble bis zum 12. Juni in verschiedenen Orte im Landkreis. Im Gepäck haben die Musiker stets neue Konzerte.

Das eineinhalbstündige Konzert in Aschersleben beginnt am Donnerstag, 26. Mai, um 19.30 Uhr in der Alten Hobelei in Aschersleben. Karten gibt es an der Abendkasse.