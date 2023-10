Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ. - Was sich in der Schlussphase noch zu einer klaren Angelegenheit entwickelte, war am Anfang eine ganz enge Kiste. In der Mitteldeutschen Oberliga Handball haben sich die Männer des HC Aschersleben am Samstag gegen Grün-Weiß Piesteritz mit 28:24 (3:13) durchgesetzt.