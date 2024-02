Fabian van Olphen tankt sich in dieser Szene durch. Aschersleben verlor daheim gegen Bad Blankenburg 20:27.

Aschersleben/MZ - Nach einer verschlafenen Anfangsphase und einer kräftezehrenden Aufholjagd hatte es am Ende nicht gereicht: Die Handballer des HC Aschersleben gingen in dem Duell gegen den Tabellendritten HSV Bad Blankenburg in der Mitteldeutschen Oberliga als Verlierer vom Parkett. Im Ballhaus hatte der HCA nach 60 Minuten mit 20:27 das Nachsehen.