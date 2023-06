Die Kantoreien Aschersleben, Neinstedt und Schönebeck wagen sich mit der Tangomesse an ein besonderes Projekt. Jetzt war Aufführung in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Tango und Liturgie, passt das? „Ja!“, findet Ascherslebens Pfarrerin Anne Bremer. Denn Tango sei ebenso leidenschaftlich und mitreißend wie die Liebe zu Gott. „Man ist sich ganz nah, es ist ein sehr intensives Gefühl“, zählt sie die Gemeinsamkeiten auf. Und so sei die Tangomesse, die am Samstag in der Stephanikirche erklingt, ein ganz außergewöhnlicher Genuss fürs Ohr, der sehr gut in die Kirche passe.