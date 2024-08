Räuberische Erpressung Mitarbeiter lassen nach Überfall auf Ascherslebener Einkaufsmarkt Täter abblitzen

Ein etwa 20 Jahre alter, vermummter Mann hat in einem Geschäft in der Froser Straße in Aschersleben versucht, an die Einnahmen in der Kasse zu gelangen. Am Ende scheiterte er. Die Polizei ermittelt.