Angestellte im Einzelhandel fordern ein Lohnplus von 2,50 Euro pro Stunde. 90 Arbeitnehmer aus mehreren Kaufland-Märkten in Sachsen-Anhalt legten gestern die Arbeit nieder und gingen vor der Ascherslebener Filiale in den Streik. Warum die trotzdem geöffnet blieb.

Mitarbeiter aus Sachsen-Anhalts Kaufland-Filialen streiken in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Das Neongelb von Warnwesten und das typische Verdi-Rot waren am Freitag die vorherrschenden Farben vor dem Eingang zum Kaufland an der Hoymer Chaussee in Aschersleben. Auch die Geräuschkulisse war eine andere als gewöhnlich: mitreißende Musik aus Lautsprechern, unterbrochen von Tröten und Trommeln.