Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ. - Ein Mondkrater ist verschwunden, stattdessen klaffen echte Löcher im Mond auf der Herrenbreite in Aschersleben. Darunter liegen die Überreste der nächtlichen Vandalismusschäden an dem sieben Meter großen Kunstwerk. Seit der Landesgartenschau 2010 ziert es den Park auf der Herrenbreite. Doch obwohl der Park eingezäunt ist und nachts abgeschlossen wird, ist es dem oder den Tätern gelungen, den Mond entweder in der Silvesternacht oder in der Nacht zum Dienstag stark zu beschädigen. Ob die Täter über den Zaun gestiegen sind oder sich haben einschließen lassen, ist unklar.