Blumen für Moritz Peileke, der nun Gruppenführer ist und damit die Voraussetzungen erfüllt, um stellvertretender Ortswehrleiter in Friedrichsaue zu sein.

Seeland/Friedrichsaue/MZ - Es ist erst ein knappes Jahr her, dass Moritz Peileke zum stellvertretenden Ortswehrleiter in seinem Heimatort Friedrichsaue – dem kleinsten Ortsteil der Stadt Seeland – berufen wurde. Nun hat er im Nachhinein und in seiner Freizeit eine der Voraussetzungen dafür erfüllt. „Er hat jetzt seinen Lehrgang zum Gruppenführer erfolgreich absolviert“, freut sich Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos) auf der jüngsten Stadtratssitzung.