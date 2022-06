Mit Kreide setzen Schüler auf Ascherslebens Gehwegen ein Zeichen gegen Krieg

Schüler des Religionskurses des Gymnasiums Stephaneum setzen in Aschersleben Zeichen gegen den Krieg.

Aschersleben/MZ - Die Farben Blau und Gelb zieren gerade an vielen Stellen in der Ascherslebener Innenstadt das Pflaster der Fußwege. Hier und da durch die Schritte der Passanten schon etwas verblasst, an anderen Stellen noch kräftiger.