Mit dem Rad in Schlangenlinie durch Aschersleben

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer war mit 1,68 Promille in Aschersleben unterwegs.

Aschersleben/MZ - Die Polizei hat am Freitag gegen 21 Uhr einen 36-jährigen Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien die Froser Straße in Aschersleben befuhr, kontrolliert. Bei dem Mann wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,68 Promille.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Im Zuge dessen wurde eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.