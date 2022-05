Mit 74 neuer Übungsleiter bei Ascherslebener Herzsportgruppe

Dabei weiß Reinhard Schrader aus eigenem Erleben genau, wie sich die Männer und Frauen in seiner Sportgruppe fühlen.

Aschersleben/MZ - Dass Reinhard Schrader mit 74 Jahren noch einmal Übungsleiter werden würde, hätte er selbst nicht für möglich gehalten. Doch nun ist es so: Nach Schulungen beim Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen leitet er wöchentlich eine von drei Herzsportgruppen an. Diese arbeiten unter dem Dach des SV Lok Aschersleben. Der von Hartmut Bethge geführte Rehasport mit 400 Mitgliedern in unterschiedlichen Gruppen gehört zu den größten Abteilungen des Sportvereins.