Mit 1,91 Promille in Aschersleben durch die Nacht

An der Nacht zum Sonnabend war ein Autofahrer mit 1,91 Promille in Aschersleben unterwegs.

Aschersleben/MZ - In der Nacht zum Sonnabend – gegen 1.15 Uhr – kontrollierte die Polizei in Aschersleben einen 48-jährigen, Passat-Fahrer, der in der Güstener Straße unterwegs war.

Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Zur Beweissicherung wurde dem Fahrer daraufhin Blut entnommen.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein abgenommen. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde folgte.