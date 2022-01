Mit 1,75 Promille in Aschersleben unterwegs

Westdorf/MZ - Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr stoppten Beamte der Polizei Aschersleben in der Welbslebener Chaussee den Fahrer eines Seat Leon. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer, einem 45-jährigen Mann aus Aschersleben, Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Test vor Ort ergab zunächst einen Messwert von 1,75 Promille.

Der Mann musste sich schließlich einer Blutprobenentnahme unterziehen, um ein konkretes Ergebnis festzustellen. Außerdem wurde der Führerschein des Ascherslebeners von den Beamten eingezogen, und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.